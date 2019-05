Un nouveau "dimanche noir" en Flandre

Et les autres partis?

L’autre grand perdant est le CD&V qui chute de 20 à 15%. On n’en mène pas large non plus du côté des libéraux de l’Open Vld, qui perdent 14% à 11,5%. Les socialistes du sp.a glissent de 14% à 10,3%. En résumé, les résultats des trois partis traditionnels en Flandre ne sont pas bons .

Enfin, la vague verte tant prédite ne semble pas se matérialiser en Flandre . Groen progresse certes de 8,7% à 10,4% (+1,7%) mais pas dans les proportions que l’on observe à Bruxelles et en Wallonie. Etonnant quand on sait que les marches pour le climat avaient vu le jour en Flandre.

A ce stade, les observateurs jugent que, si on part du principe que le Vlaams Belang n’est pas un partenaire potentiel pour former une coalition, la N-VA demeure donc incontournable. On voit mal en effet une coalition se former sans la N-VA ni le Vlaams Belang.