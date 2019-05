Un trio de choc pour seconder le Roi

L’actuel chef de cabinet est Vincent Houssiau , 56 ans. Ayant succédé à Frans Van Daele en 2017, c’est en quelque sorte la première grande épreuve que doit affronter ce philosophe de formation qui a écumé les cabinets ministériels sociaux-chrétiens, de Yves Leterme à Koen Geens, en passant par Steven Vanackere et Herman Van Rompuy. Parfait bilingue, Vincent Houssiau est réputé patient, empathique et à l’aise dans toutes les matières. Le profil idéal pour rapprocher les points de vue.

Ainsi, ce n’est pas par hasard si le président du Vlaams Belang, Tom Van Grieken, a été reçu le dernier jour à Laeken . "L’ordre de passage est en principe lié à l’arithmétique électorale. Dans le cas du Vlaams Belang, l’audience a été programmée tout à la fin. On peut y voir un message subliminal", explique Vincent Dujardin, professeur d’histoire à l’UCL et fin connaisseur de la maison royale. Il s’agissait en effet d’ éviter de snober l’extrême droite mais de ne pas la banaliser non plus.

Facilitateur

"Ce qu’on attend du Roi, c’est qu’il joue le rôle de facilitateur. Il doit aider à rendre possible ce qui est réalisable en tenant compte de l’arithmétique électorale mais en tenant compte aussi des desiderata des présidents de parti", explique-il. Avant de prendre sa décision d’inviter ou non le Vlaams Belang, le Roi a sans doute pris l’avis des présidents de parti.

La période qui précède la formation d’un gouvernement est celle où le Roi joue son rôle le plus apparent, mais aussi le plus exposé. "Le Roi dispose d’une marge de manœuvre un peu plus grande, d’autant que le Premier ministre n’a plus de majorité au parlement. De plus, Charles Michel est pour le moment également le président de son parti", précise encore Vincent Dujardin. Mais il ne faudrait pas pour autant surestimer le rôle du Roi. "In fine, c’est aux présidents de partis qu’appartient le government making power."