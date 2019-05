"Une suédoise bis n'est plus possible" (Vincent Laborderie, politologue)

Pour le politologue de l'UCLouvain, la priorité de la N-VA est la Région flamande. "Bart De Wever semble laisser de côté le Fédéral dans un premier temps."

Si la N-VA était le grand vainqueur en Flandre en 2014, le parti de Bart De Wever reconnaît sa défaite cinq ans plus tard. À qui profite ce recul des nationalistes flamands? Au Vlaams Belang, sans grande surprise. "Il faut dire que la sortie du gouvernement fédéral n'a pas profité à la N-VA", indique Vincent Laborderie, politologue à l'UCLouvain.

Il explique: "Il faut remonter à décembre et la crise autour du pacte migratoire. La N-VA avait déjà perdu par rapport au Vlaams Belang aux provinciales et communales d’octobre dernier. La stratégie de la N-VA était donc de repartir sur une ligne dure sur l’immigration pour rattraper ses électeurs partis au Vlaams Belang, jusqu’à faire chuter le gouvernement. Ils ont remis cette question au centre de l’agenda, c’était leur but, mais finalement cela a profité au Vlaams Belang. C’est l’éternelle histoire de la copie et de l’original. Ça a fait perdre en crédibilité à la N-VA en tant que parti de gouvernement."

Le Vlaams Belang a déjà fait de plus gros scores que celui de ce dimanche dans son histoire. Vincent Laborderie politologue à l'UCLouvain

Mais parler de dimanche noir n'a rien d'inédit, rappelle le politologue. "Le Vlaams Belang a déjà fait de plus gros scores que celui de ce dimanche dans son histoire: 24% en 2004, 19% en 2007… Bien qu’on ne sache pas encore quel est son score exact. C’est un dimanche noir, mais ça n’a rien d’inédit. Difficile d’imputer la progression du Vlaams Belang au gouvernement fédéral. La poussée du Vlaams Belang peut se mettre en parallèle de la poussée de l’extrême droite à l’échelle européenne."

De là à briser le cordon sanitaire côté flamand, ça reste à voir. "Il existe deux types de cordon sanitaire: le politique (on ne gouverne pas avec l’extrême droite) et le médiatique (pas de place dans les médias). En Belgique, ce cordon n’a jamais été brisé. Même au niveau communal en Flandre, là où le Vlaams Belang a fait ses scores plus élevés (à Ninove, par exemple). S’il est brisé au nord du pays, cela n’aura pas d’impact au niveau fédéral, si ce n’est que d’exclure une coalition avec la N-VA", anticipe Vincent Laborderie.

Pour l'instant, Bart De Wever semble avoir placé le curseur du côté de la Région flamande. "En prenant la main pour former un gouvernement flamand, il semble laisser le Fédéral de côté, en tout cas dans un premier temps", souligne le politologue, qui indique qu'il n'y a "plus de chances de voir une suédoise bis se former". "La suédoise n’a pas de majorité avec la N-VA, même élargie au cdH. Les quatre partis sortants perdent des voix et surtout la N-VA. La question 'la N-VA est-elle moins incontournable' ne se pose plus: elle est contournable au Fédéral. Reste à voir quelle majorité peut être faite."

Une claque moins grande que prévu pour le MR

Quant au MR, faisant partie du gouvernement sortant, la claque est moins grande que prévu. "Pour le MR, il y a une baisse réelle mais qui semble moins forte qu'attendu. Il ne paie pas forcément son passage au pouvoir. Il est dans son niveau plus ou moins habituel en Wallonie."

"A Bruxelles, le rapport de force est plus ou moins ce qui était attendu, avec trois partis au coude à coude (PS, Ecolo et MR). De manière générale côté francophone, on observe une nette progression d'Ecolo et du PTB, même si elle est moins forte que prévu pour Ecolo en Wallonie, où il fait 15-16% des voix, ce qui est en deçà des scores qu'ils ont fait en 1999 et 2009. Vu les circonstances (marches pour le climat, Publifin...) la performance d'Ecolo est à relativiser. Au niveau fédéral, la progression des verts est très inégale: très forte à Bruxelles, présente en Wallonie et très faible en Flandre. Donc quand ils disent 'on peut devenir le plus grand groupe au Fédéral', ce n'est pas pour cela qu'ils peuvent peser sur les négociations à ce niveau de pouvoir." "La progression du PTB côté francophone confirme les derniers sondages, il s'installe dans le paysage politique avec en plus des élus côté flamand", conclut le politologue.

