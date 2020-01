125.000 nouveaux postes dans les maisons de repos d'ici 2050

Pour répondre aux besoins générés par le papy-boom, il faudra 4.000 emplois supplémentaires chaque année jusqu’en 2050.

Outre le défi budgétaire qu’il représente, le vieillissement est aussi une formidable opportunité en termes d’emploi. Dans les 30 prochaines années, 125.000 emplois nouveaux devraient voir le jour dans les maisons de repos en Belgique, des emplois non délocalisables qui plus est. C’est ce que montre une étude de Femarbel, la fédération des maisons de repos (secteur privé), dont voici les principaux enseignements.

Le vieillissement s’accélère

En 2050, la Belgique comptera 3,1 millions de seniors, soit 67% de plus qu’en 2010. À ce moment-là, 25% de la population aura plus de 65 ans. Mais c’est surtout du côté du quatrième âge que le vieillissement s’accélère. En 2050, les plus de 80 ans seront 1.256.000 ou 136% de plus qu’en 2010 (533.000). Du côté des plus de 90 ans, on sera sur une croissance de 390% (290.000). C’est surtout en Flandre que le vieillissement sera le plus prononcé.

Dépendance croissante

Comme les seniors resteront plus longtemps chez eux, ceux qui entreront en maison de repos afficheront un profil de plus en plus dépendant. Ces vingt dernières années, le taux de dépendance des seniors en maison de repos a augmenté de 1,5% par an. Les cas dits "lourds" parmi les résidents en maison de repos devraient passer de 58% en 1998 à 88% en 2050. Or l’intervention financière des pouvoirs publics dans la prise en charge dépend précisément du niveau de dépendance. Pour une personne valide, l’intervention est de 6 euros par jour, contre 39 euros pour une personne dépendante et de 70 à 80 euros pour une personne très dépendante.

Besoin d’infrastructures

On dispose actuellement d’environ 150.000 lits en maison de repos. Vu les perspectives démographiques, Femarbel évalue le besoin global de capacité à 178.500 lits à l’horizon 2030 et 287.000 lits en 2050. Soit 4.500 lits de plus chaque année jusqu’en 2050. D’ici-là, il faudra aussi 14,5 millions de mètres carrés en plus pour l’hébergement des seniors. À 2.000 euros le mètre carré en neuf (ou 1.200 euros en rénovation), ce sont des milliards d’euros d’investissements.

Gisement d’emplois

Les soins aux personnes âgées vont permettre de créer des dizaines de milliers d’emplois nouveaux. De plus, "il s’agit d’emplois accessibles et non délocalisables", précise le président de Femarbel, Marc Verbruggen.

En juin 2017, le secteur des maisons de repos comptait 50.576 équivalents temps plein (ETP) soignants (infirmiers, aides-soignants, kinésithérapeutes, ergothérapeutes, logopèdes). S’ajoutent à cela 21.675 ETP hôteliers et administratifs. Ce qui donne 72.251 ETP ou 5 emplois à temps plein pour 10 résidents. Il faut encore compter quelque 10.000 ouvriers du secteur de la construction. Soit environ 81.000 ETP. Ce chiffre montera à 101.000 ETP en 2030 et 158.000 ETP en 2050. Autrement dit, on peut entrevoir d’ici 2050 la création de 76.800 ETP supplémentaires ou 124.000 postes de travail (compte tenu des temps partiels). Ce qui équivaut à 4.000 emplois par an.

Reste à voir où trouver les candidats, surtout pour le personnel infirmier. À cet égard, Vincent Frédéricq, secrétaire général de Femarbel, dénonce l’allongement récent d’un an des études: "On aboutit à une surqualification des infirmières qui font, pour partie, du travail d’aide-soignante. Les normes en maison de repos sont presque plus élevées qu’à l’hôpital, où on pratique pourtant davantage d’actes techniques. Pourquoi faut-il qu’à partir du moment où la continuité est assurée, la norme de 5 infirmières pour 30 résidents continue d’être appliquée de manière linéaire?" Estimant que cette exigence ne repose sur aucun fondement scientifique, il plaide pour des normes plus souples.

