126 millions d'investissements dans les soins de santé

On sait que le budget 2022 des soins de santé prévoit 1 milliard d’euros supplémentaire pour le personnel soignant (à la louche, 400 millions pour le fonds "Blouses blanches", qui vise à développer l’emploi et améliorer la formation des infirmiers, et 600 millions pour améliorer les salaires et les conditions de travail dans le secteur) ainsi que 200 millions d’euros de financement supplémentaire pour les soins de santé mentaux. Mais à côté de ce 1,2 milliard de moyens additionnels désormais repris de façon structurelle dans le budget des soins de santé, le ministre de la Santé Frank Vandenbroucke (Vooruit) a aussi décroché une enveloppe de 126 millions d’euros dans le cadre du plan de relance belge XXL et de la Facilité pour la reprise et la résilience de l'Union européenne. Des moyens qui sont destinés à financer une série d'investissements dans la digitalisation et l’innovation dans le secteur.