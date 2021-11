17% d'hospitalisations covid en moins si tout le monde était vacciné

Quelle serait, aujourd'hui, la situation dans les hôpitaux et aux soins intensifs si la vaccination obligatoire pour tous était en vigueur? L'Echo a fait ses calculs.

Obliger l'ensemble de la population à se faire vacciner contre le covid? Le sujet est sensible, et il polarise. Mais, au-delà des aspects moraux de la question, L'Echo s’est demandé quel serait l'effet concret d'une telle obligation vaccinale, et a fait ses calculs.

On dispose, en effet, depuis quelques semaines, du statut vaccinal des personnes contaminées, hospitalisées et admises aux soins intensifs, par tranches d'âge, en nombres absolus et en termes de taux d'incidence. Une règle de trois permet donc de faire une simulation et de voir quelle serait la situation, à l'heure actuelle, si 100% de la population de 18 ans et plus avait été entièrement vaccinée dans les mois qui précèdent.

Sous la cote d'alerte

La réponse? Il y aurait aujourd'hui près de 17% d'hospitalisations dues au covid en moins en Belgique – soit 2.740 malades hospitalisés à cause du Covid-19 au lieu de 3.289. Et surtout, il y aurait 40% de malades covid en moins aux soins intensifs – soit 392 au lieu de 654. De quoi soulager fortement les hôpitaux, puisque la barre des 500 malades covid aux soins intensifs est considérée comme la cote d'alerte.

40 % Si 100% de la population adulte était vaccinée, il y aurait actuellement 40% de malades Covid en moins aux soins intensifs - soit 392 au lieu de 654.

Cette simulation doit toutefois être utilisée avec une certaine prudence, d'abord parce qu'il n’est pas réaliste de tabler sur 100% de la population adulte vaccinée. "On ne pourra jamais vacciner à 100%, ne fût-ce que parce que la vaccination est contre-indiquée pour 3 à 5% de la population, souligne Yves Coppieters, épidémiologiste et professeur de santé publique à l'ULB. Et ces personnes sont généralement des personnes fragiles. C'est une nuance dont il faut tenir compte." Autre avertissement de l'épidémiologiste: la fiabilité des statistiques n'est pas absolue. "Il y a beaucoup de données manquantes dans le système de notification des hôpitaux", remarque-t-il.

Juste une question de temps

Un autre aspect à prendre en compte, c'est la phase de l'épidémie dans laquelle on se trouve. "La vaccination prévient les hospitalisations et les entrées aux soins intensifs, confirme Emmanuel André, microbiologiste et chercheur à l'UZ Leuven. Mais vu qu'en Belgique, et ce n'est pas une critique, on laisse circuler le virus jusqu'à ce que les capacités hospitalières soient saturées, dans la phase de croissance exponentielle que nous connaissons, une vaccination plus importante aurait seulement permis de gagner une ou deux semaines, avant d'arriver quand même à des chiffres d'hospitalisations et d'entrées aux soins intensifs très importants."

"Dans la phase exponentielle que nous connaissons, une vaccination plus importante aurait seulement permis de gagner une ou deux semaines." Emmanuel André Microbiologiste

Un point de vue que ne partage pas Yves Coppieters. "La question est de savoir quand on va atteindre le pic de cette 4ᵉ vague, qui devrait déjà être là." Si ce pic est atteint dans les prochains jours, avoir une population adulte 100% vaccinée aurait permis d'éviter le plus gros de la saturation des hôpitaux. Si les contaminations se poursuivent à un rythme élevé, entraînant toujours des hospitalisations et des entrées aux soins intensifs en grand nombre, alors il est vrai qu'une vaccination de tous les adultes aurait juste permis de gagner un peu de temps avant de resserrer la vis avec le télétravail obligatoire ou le renforcement du port du masque.