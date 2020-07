2.400 Belges dans le piège fiscal de l'épargne-pension

Près de 2.400 Belges sont passés à côté d'une partie de l'avantage fiscal de l'épargne-pension l'an dernier. D'après des chiffres obtenus auprès du service public fédéral des Finances, 2.397 versements dans l'épargne-pension effectués en 2019 ont été supérieurs à 980 euros mais inférieurs à 1.176 euros et ont ainsi donné droit à une réduction d'impôt inférieure à celle qui s'applique aux versements limités à 980 euros.

Depuis deux ans, l’épargne-pension possède deux plafonds distincts: l'un est fixé à 980 euros et l'autre à 1.260 euros (montants indexés pour l'année 2019). En cas de versement jusqu'à 980 euros, l'épargnant a droit à une réduction d'impôt égale à 30% du montant versé, tandis que sur les versements supérieurs à 980 euros et jusqu'à 1.260 euros maximum, le taux de l'avantage fiscal est de 25%. Il en découle un effet pervers: quand un contribuable verse plus de 980 euros mais moins de 1.176 euros, son avantage fiscal, calculé au taux de 25%, est inférieur à la réduction d'impôt qu'il obtiendrait en se contentant de verser 980 euros, montant donnant droit au taux de 30%.