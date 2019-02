La ministre démissionnaire à l'Asile et à la migration, Maggie De Block (Open Vld), a débloqué un budget de 87 millions d'euros pour un plan d'action, approuvé ce vendredi par le Conseil des ministres, qui se décline en plusieurs mesures.

Concrètement, 3.250 places d'asile supplémentaires vont être créées. "Lors de ma prise de fonction en décembre, j'ai directement demandé de dessiner un plan d'action. Grâce à ces mesures, nous répondons rapidement et efficacement au nombre croissant de demandes d'asile depuis l'été dernier", a commenté Maggie De Block, qui succède à ce poste au N-VA Theo Francken, qui a, lui, été entendu cette semaine sur l'affaire des visas humanitaires octroyés aux chrétiens d'Orient .

Le plan prévoit aussi le renforcement de l'Office des étrangers et du Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides grâce au recrutement de 90 collaborateurs supplémentaires. Le kern s'en tient par contre à deux promesses déjà formulées en octobre: la création de 1.500 places tampons (qui restent donc vides, mais peuvent être rapidement mises à disposition en cas de nécessité) et la suspension du démantèlement des places d'accueil, décidé par le gouvernement Michel I en mars 2018.