3,7 milliards à trouver pour le budget

En 2016 et 2017, l’emploi avait, quant à lui, profité de l’embellie conjoncturelle et des mesures de réduction du coût du travail prises depuis 2015. Le nombre de postes de travail créés sur l’ensemble des deux années s’était établi à 123.000 unités (soit une croissance moyenne de 1,3% par an). Compte tenu d’une hausse plus soutenue du coût salarial, le Bureau du Plan s’attend à présent à une progression moins prononcée de l’emploi en 2018 et 2019, de 106.000 unités au total (1,1% en moyenne). Le nombre de chômeurs diminuerait, pour sa part, de 71.000 unités sur l’ensemble de la période.