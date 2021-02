3 employés sur 4 ont reporté des jours de congé à 2021

À cause du coronavirus, les employés belges ont reporté en moyenne 2,5 jours de congés extralégaux à 2021. Les vacances légales non prises ont par contre été perdues.

En fin d'année dernière, 75% des employés disposaient encore de jours de congés extralégaux qu'ils ont dû reporter à 2021. Sans surprise, le responsable n'est autre que le coronavirus. "Comme beaucoup de travailleurs se sont retrouvés au chômage temporaire, en télétravail ou même touchés par le virus, ils ont pris moins de congés que d’habitude. De plus, les Belges n’ont pas été encouragés à voyager vu les fermetures de certaines frontières", observe Amandine Boseret, conseillère juridique chez Acerta.

19 heures

D'après des données compilées par ce fournisseur de services RH, les employés du secteur privé ont reporté en moyenne 2,5 jours de congé, soit environ 19 heures. C'est légèrement plus qu'en 2019, lorsque 68,5% des employés avaient transféré une moyenne de 17 heures d'une année à l'autre, et en 2018, alors que 67,6% des employés reportaient 16 heures en moyenne. Attention, ces chiffres ne concernent que les congés extralégaux, soit des congés (ancienneté, carrière...) que certains employeurs accordent à leurs travailleurs, en plus des vingt jours de vacances légales.

Bien que les employés disposant de jours reportables en fin d'année dernière étaient plus nombreux qu'en 2019, l'impact sur les entreprises a finalement été plus limité que ne le redoutaient certains observateurs en octobre. L'explication? "En novembre et décembre, les travailleurs ont effectué un rush final, prenant à cette période bien plus de congés que d'habitude. Les employeurs les ont aussi encouragés à le faire", détaille Amandine Boseret. Résultat des courses: employeurs et travailleurs ont pu commencer à planifier les vacances de 2021 sur une ardoise presque vierge.

Congés perdus

Malgré ce rush des deux derniers mois, un certain nombre de congés légaux n'ont probablement pas été pris. Or, contrairement aux jours extralégaux, ils ne sont pas transférables d'une année à l'autre, rappelle Acerta, qui ne dispose cependant pas d'une évaluation chiffrée du phénomène. "Des employeurs se sont retrouvés pris de court au dernier trimestre en constatant qu'ils restaient encore beaucoup de jours de vacances à certains de leurs travailleurs. L'imprévisibilité de la crise a rendu la planification beaucoup plus compliquée", explique Boseret.