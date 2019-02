5% des bénéfices pour le climat? Les entreprises dubitatives

Pour les politiciens belges, il est difficile de ne pas entendre les cris des jeunes dans les rues les incitant à prendre des mesures pour le climat. Il faut donc innover. Ce week-end, dans les pages du Soir, c’était au tour d’ Elio Di Rupo d’y aller de sa petite idée. Pourquoi ne pas demander aux entreprises belges un effort supplémentaire pour le climat? Le président du PS aimerait ainsi associer les chefs d’entreprise signataires de la pétition "Sign for my future" dans le financement d’un partenariat public-privé, destiné à contrer le changement climatique . Un bon moyen selon lui de récolter plusieurs millions d’euros.

"On a déjà donné"

Mais en filigrane transparaît le message " on a déjà donné ". " Delhaize fait déjà beaucoup pour la lutte contre le réchauffement climatique et est en train de finaliser un vaste plan interne de durabilité auquel il entend donner la priorité à ce stade ", précise Roel Dekelver, porte-parole de l’enseigne au lion.

Chez Proximus aussi, on a cette impression de déjà bien faire sa part du boulot. L’idée n’emballe donc pas beaucoup plus. "Nous n’avons pas attendu le politique pour déjà mettre en place des mesures, explique l’entreprise qui ajoute fièrement être neutre en CO2 depuis 2016. Nous faisons donc partie des bons exemples en Belgique et nous visons une réduction supplémentaire de 30% d’ici 2025."