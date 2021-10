58 millions d'euros pour les zones blanches et la 6G

Le nouveau projet, baptisé "telecom to the next level", est porté par la ministre des Télécommunications, Petra De Sutter (Groen). Tous les détails ne sont pas encore connus, parce que le projet doit encore faire l’objet d’une discussion lors d’une prochaine réunion du gouvernement. Mais on sait déjà qu’il comprend un volet destiné à en finir avec les zones blanches en matière d’Internet à haut débit. Des zones blanches qui sont désormais définies comme les zones où la vitesse de l’Internet est inférieure à 100 Mbps. Des subventions seront accordées aux opérateurs qui investissent dans ces zones, après une mise en concurrence permettant de sélectionner l’offre la plus avantageuse économiquement. Quelque 138.000 ménages n’ont pas encore accès à l’Internet fixe rapide en Belgique, et le développement du télétravail a rendu la question plus urgente encore.