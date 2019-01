700 millions pour revaloriser les allocations sociales

Notamment celle de demander à l’État d’interjeter appel contre un jugement contraignant la Belgique, en référé, à rapatrier six enfants nés de deux mères belges ayant suivi leur compagnon faire le djihad en Syrie. Il s’agit de "tout faire pour aider ces enfants. Qu’ils viennent dans notre pays, je peux encore l’accepter. (…) Mais nous allons en appel contre l’obligation de rapatrier les mères", avait annoncé la nouvelle ministre en charge de la Migration, Maggie De Block, qui estime que ces femmes "n’ont plus leur place dans notre société" . Elle a été suivie sans difficulté aucune par le gouvernement.

L’équipe Michel II a également libéré la totalité de ce que l’on appelle "l’enveloppe bien-être" pour 2019 et 2020, confirmait ce mardi le porte-parole du Premier ministre. Il s’agit de 354 millions d’euros pour cette année et environ le même montant pour l’an prochain. L’utilisation de ces fonds est confiée tous les deux ans à l’arbitrage des partenaires sociaux (patrons et syndicats) afin de revaloriser certaines allocations sociales. "Sous Di Rupo seuls 60% de cette enveloppe étaient libérés", aime-t-on dire côté MR alors que le PS n’arrête plus de l’attaquer sur le pouvoir d’achat, la "vie chère" fleurissant presque à chaque phrase du chef de groupe socialiste Ahmed Laaouej.