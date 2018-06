À force de hurler à la manipulation, le sp.a est pris à son propre piège

Peu importe que le gouvernement ait pris depuis le début la décision stratégique de remplacer les chasseurs-bombardiers de la composante air. Ou encore que cet engagement à renouveler la flotte belge ait déjà été affirmé par les coalitions précédentes. Y compris donc, par le sp.a et les autres formations qui ne sont plus au pouvoir aujourd’hui…

Et voilà maintenant que le président du parti socialiste flamand John Crombez, qui avait exhibé ces mails avec la gravité qui siérait à un acte de haute trahison, avoue que certains de ces courriels pourraient avoir été bricolés . Voilà qui fait plutôt mauvais genre quand on joue la carte de la manipulation.

Bilan de ce qui pourrait ressembler de plus en plus à un sp.a-gate? Il n’est pas joli-joli. Dans leur tentative effrénée de s’offrir le scalp de Steven Vandeput, certains partis ont propagé l’idée que le remplacement des F-16 était entaché d’irrégularités. Alors que finalement, dans le domaine militaire, bon nombre de pays font l’économie d’appels offres comme celui organisé par la Belgique , pour privilégier des achats directs d’Etat à Etat.

Depuis des mois, en lieu et place d’un contrôle parlementaire objectif, on a assisté à des attaques stériles favorisant les rumeurs de coup monté, voire de corruption. Rumeurs qui laissent des traces sur les réseaux sociaux avides de ce genre de spéculations. La plupart de nos voisins n’ont pas ce genre d’état d’âme . Dans beaucoup de pays, un marché de cette ampleur suscite une alliance forte entre les milieux politiques, économiques et militaires.

Plus préoccupant: aucun débat digne de ce nom n’a été organisé sur les enjeux économiques de ce qui sera le plus gros marché de la Défense depuis 40 ans. On attend toujours également une véritable discussion sur les dernières évolutions géostratégiques, qui auraient peut-être valu un examen plus approfondi de la proposition française.