A la COP24, l'exaspération face à un nouveau blocage de la N-VA

Volontariste mais peu concrète: la voix de la Belgique à Katowice n’est pas à la mesure des ambitions désormais affichées par une grande partie de sa classe politique. Ce n’est pas la faute à la Flandre, mais à la N-VA, qui "joue avec les allumettes", déplore-t-on côté wallon.

"Le feu est dans la maison et la N-VA continue à jouer avec les allumettes." Le ministre wallon du Climat Jean-Luc Crucke (MR) est remonté contre le parti nationaliste flamand qui, dit-il, a empêché la Belgique de s'associer à une déclaration des pays les plus ambitieux en matière de lutte contre le réchauffement climatique. Les régions wallonne et bruxelloise défendent l'objectif de tendre vers 55% de réduction des émissions de CO2 en 2030.

"Tous ceux qui valident les rapports du Giec doivent savoir qu'ils s'engagent vers cette dynamique-là", insiste Jean-Luc Crucke. Mais elle n'apparaît pas dans la position que la Belgique a exprimé à Katowice ce mercredi. À la session plénière de la conférence de l'ONU sur le climat (COP24), la Belgique s'est montrée volontariste sur la forme sans pour autant afficher de nouvelles ambitions sur le fond. C'est la ministre fédérale Marie-Christine Marghem qui portait la voix du pays.

Marie-Christine Marghem a rappelé que la Belgique doit adopter pour la fin de l'année son Plan national Energie Climat (PNEC), et que celui-ci "doit être ambitieux et doit donner un signal économique clair et puissant aux producteurs et consommateurs d'énergie". Le plan doit en outre "nous permettre d'atteindre les objectifs de réduction d'émission que nous nous sommes fixés à l'horizon 2030". Soit -35% par rapport à 2005, la contribution belge à l'objectif européen de -40%.

À ce stade, la Belgique ne laisse donc pas entrevoir d'ambition nouvelle pour 2030. Pour Jean-Luc Crucke, la Belgique s'inscrit néanmoins "dans la dynamique des pays les plus ambitieux" - la déclaration Talanoa du Benelux présentée ce mercredi est un point "plus important qu'on ne le pense": les trois pays y ont appelé la Commission européenne à revoir à la hausse les engagements de l'Union.

"Côté flamand il y a des bonnes volontés, mais il y a surtout un parti qui bloque tout: ça exaspère tout le monde de voir que quelqu'un qui est à l'extérieur (de la conférence de Katowice) pilonne dans le sens contraire les dossiers." À plus long terme par contre, Marie-Christine Marghem a soutenu la proposition de la Commission de viser la neutralité carbone de l'Union européenne pour 2050 - une transition qui doit être "juste et durable", a souligné la ministre.

Ce discours était l'occasion de souligner que "la Belgique est consciente de l'importance de l'enjeu". Les derniers travaux du groupe d'experts de l'ONU sur l'évolution du climat (Giec) "sont clairs et alarmants" et "la fenêtre d'opportunité dont nous disposons pour éviter la catastrophe se referme rapidement", a souligné la ministre. Ajoutant qu'il est nécessaire pour les États (au sens large) "(d')augmenter rapidement leur niveau d'ambition afin d'éviter la catastrophe climatique vers laquelle nous nous dirigeons si nous ne faisons rien ou pas assez".

Après la manifestation qui a réuni quelque 70.000 personnes à Bruxelles le 2 décembre, Charles Michel avait fait du climat "une préoccupation centrale", et le nouveau gouvernement fédéral sans la N-VA a fait du sujet l'une de ses trois priorités.

Nouveaux financements

Marie-Christine Marghem a rappelé l'engagement de la Belgique à contribuer à la mobilisation de 100 milliards de dollars par an à partir de 2020 pour la lutte contre le réchauffement et l'adaptation aux effets du réchauffement dans les pays en développement. "En 2016-2017, la Belgique a contribué à cet objectif à hauteur de plus de 206 millions d'euros", a-t-elle souligné.

L'an prochain, la Belgique annonce en tout 8,4 millions d'euros de soutien aux fonds internationaux d'aide à l'adaptation notamment. La Belgique procédera à une "substantielle augmentation de capital" de la Société belge d'Investissement pour les pays en développement (BIO), destinée aux "investissements en faveur du climat".