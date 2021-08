A la conférence sur l'emploi, laissez vos tabous au vestiaire

La première conférence sur l'emploi se penchera en septembre sur les fins de carrière. Un vrai débat sur nos habitudes fiscales, salariales et d'organisation du travail y sera incontournable. À charge du gouvernement de le transformer ensuite en des plans d'action concrets.

Ce n’est pas un secret, la Belgique revient de loin. Alors que le taux d’activité des plus de 55 ans était d’à peine 30% au début des années 2000 , il atteignait l’an dernier 55,6%. Une évolution à poursuivre.

Mais trêve de chiffres, revenons à notre enjeu. Il est limpide : comment peut-on maintenir les travailleurs âgés plus longtemps au travail ? À cette question, il n’existe pas de réponse unique... Des pistes à explorer en revanche, il y en a des dizaines .

Pour faire de cette conférence un succès, il faudra que les partenaires sociaux s’engagent dans un débat, un vrai débat, sur nos habitudes salariales, fiscales ou encore d’organisation du travail . Les tabous et les logiques binaires devront rester au vestiaire, sans quoi l'échec est assuré.

Certes, les travailleurs âgés représentent parfois des coûts lourds à supporter pour nos entreprises. Acceptons d'aborder cette question sans oeillères, parlons des rémunérations à l'ancienneté , mais n'oublions pas que ces travailleurs sont aussi pétris d'une expérience que la plupart ne demandent qu'à transmettre. Or, ces transferts de savoirs restent trop souvent sous-exploités.

Dans un autre registre, acceptons que certains travailleurs sont usés après de longues carrières. Préserver et améliorer les recours aux crédits-temps, conserver certains régimes de RCC (prépensions), ces points aussi doivent pouvoir être évoqués. Sans parler des formations, dont nos aînés ne profitent que trop peu...

Attention, un débat ne suffira pas! Une fois la conférence achevée, il incombera au gouvernement, en coordination avec les Régions, de transformer l'essai via des plans d'action concrets et ambitieux. À défaut, cette conférence ne sera qu'un gadget institutionnel. Un de plus...