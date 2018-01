"A la place de Lutgen, j'aurais parlé plus pour ne pas échouer à Bruxelles" (Koen Geens)

Pour le ministre de la Justice Koen Geens (CD&V), interrogé par L'Echo, les nationalistes flamands de la N-VA sont en campagne. Quant au président de son "parti sœur" en Wallonie, Benoît Lutgen, Koen Geens pense qu'il a sous-estimé certains facteurs avant de débrancher la prise.

Koen Geens est un ancien avocat d’affaires. Et les avocats d’affaires sont rusés. Ils ne tombent pas vite dans le panneau. Et l’homme se méfie des réseaux sociaux et des petites phrases lâchées à l’emporte-pièce. Ne comptez pas sur lui pour jouer à cela.

"Ce n’est pas leur monopole d’être en campagne, mais s’il y a un parti qui a pris compris comment tout cela fonctionne, c’est la N-VA." Koen Geens

Et pourtant. On a tenté le coup sur la N-VA. Les nationalistes flamands sont-ils en campagne? "Nous vivons dans un monde où tout le monde est tout le temps en campagne. Je me sens comme une action en bourse, qui monte et qui descend tout le temps. C’est l’énervement général, nous vivons d’une façon plus intense qu’avant, avec les réseaux sociaux et les sondages permanents".

Oui, mais la N-VA, dans tout cela, en campagne ou non? "Ce n’est pas leur monopole d’être en campagne, mais s’il y a un parti qui a compris comment tout cela fonctionne, c’est la N-VA" .

"J’ai fortement regretté qu’il a échoué à Bruxelles." Koen Geens

Tiens, et Benoît Lutgen, le président du cdH, il a bien fait de retirer la prise? Il y a un souffle d’abord, un soupir, pourrait-on dire. Parce que oui, comme le dit lui-même le ministre de la Justice, il n’est pas facile de parler du "parti sœur". Mais tout de même… Il semble que le Bastognard ne ferait pas un bon électricien.

"Si j’avais fait la même chose, je pense que j’aurais plus parlé avant pour ne pas échouer à Bruxelles. J’ai fortement regretté qu’il ait échoué à Bruxelles". Benoît Lutgen a-t-il agi trop légèrement? "Je ne dis pas cela. Si la position bruxelloise n’avait pas été si compliquée, on aurait dit qu’il était génial et il aurait été applaudi par tout le monde", glisse-t-il avant de préciser que le président du cdH a sous-estimé certains facteurs et certaines personnes.

