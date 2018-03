Accord au Fédéral sur le pacte énergétique et les métiers pénibles

Le ministre en charge des Pensions Daniel Bacquelaine (MR) devait faire avaliser sa proposition en vue de définir ce qu’est un métier "pénible" et donc les régimes qui disposeront d’exemptions et d’allégement à la règle de la pension à 67 ans. Le Liégeois s'est longtemps heurté au veto de la N-VA et l’Open Vld. Les deux partis flamands estimaient que le ministre est beaucoup trop large avec certaines catégories professionnelles.