Accord sur la prolongation des aides corona

Un soutien financier aux opérateurs du rail (personnes et fret) est également prévu ainsi que le maintien du taux de TVA à 6 % sur le gel hydroalcoolique et les masques. Le coût total de ces cinq mesures est de 90,15 millions d'euros à comparer à un montant total de 987 millions d'euros pour l'ensemble des mesures prises au 3e trimestre de 2021, précise le cabinet De Croo.

Cet accord a été conclu dans la douleur. Mercredi, sa conclusion avait été annoncée à plusieurs reprises, avant qu'elle ne soit immédiatement démentie. Le clivage gauche-droite, singulièrement entre PS et MR avait refait surface, les deux partis se reprochant mutuellement d'être à l'origine du blocage. En outre, le kern devait se réunir en vidéoconférence. Le Premier ministre Alexander De Croo et la ministre des Affaires étrangères et vice-Première MR Sophie Wilmès étaient à New York où ils participaient à l'assemblée générale des Nations unies.