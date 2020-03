Accorder les violons, indispensable en période de crise

La communication est un art. En temps de crise sanitaire et dans une Belgique à la complexité institutionnelle inégalée, elle le devient d'autant plus. À en croire plusieurs experts, la manière dont les autorités l'ont gérée jusqu'à présent a été plutôt efficace. "À quelques petites exceptions près, les différents ministres compétents ont réussi à maintenir une ligne éditoriale cohérente sur la question", estimait Nicolas Baygert, professeur de communication à l'ULB et l'Ihecs, avant l'adoption des nouvelles mesures jeudi soir.