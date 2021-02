"Administrer le vaccin AstraZeneca aux plus de 55 ans peut changer la donne"

Les Etats-Unis ont accordé samedi une autorisation en urgence au vaccin unidose de Johnson & Johnson pour les personnes âgées de 18 ans et plus.

Le ministre espère toutefois que cette situation pourra changer. "Si nous pouvons administrer l'AstraZeneca à tout le monde, notre campagne de vaccination pourra être plus simple et plus directe" , a-t-il expliqué.

"Parallèlement, on a aussi demandé à la taskforce (vaccination) comment on peut accélérer le planning." Vandenbroucke a également demandé au CSS s'il était possible d'administrer la deuxième dose du vaccin de Pfizer non pas après 21 jours mais 42 jours. "Si le CSS répond positivement aux deux questions, je pense que nous pourrons faire un 'reset' de notre campagne de vaccination, et c'est nécessaire. Nous faisons face à une série de problèmes opérationnels et nous devons vraiment les résoudre", a-t-il ajouté.