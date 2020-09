Affaire Chovanec: la faute à personne

Dans cette ténébreuse affaire Chovanec, tout le monde a bien compris que les policiers mis en cause ont dépassé les bornes. L'instruction judiciaire et l'audit du Comité P sur la police aéroportuaire de Charleroi iront à leurs termes et trouveront à sanctionner. Mais on aurait aimé que des responsables politiques et de la hiérarchie policière prennent plus leurs responsabilités. Cela fait des décennies que la maison bleue est aux prises avec des affaires de violence policière et il est bien dommage qu'il eût fallu une fuite dans la presse pour faire bouger les lignes. Et faire ouvrir grand les parapluies.