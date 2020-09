Affaire Chovanec: un deuxième rapport de police a été rédigé

La police a rédigé un deuxième rapport, plus détaillé , autour de l'incident entourant la mort du ressortissant slovaque Jozef Chovanec après son passage en cellule à l'aéroport de Charleroi.

Cependant, un autre rapport, beaucoup plus détaillé et achevé à 20h06, vient de refaire surface. Au fil de ses douze pages, on apprend notamment le nombre de bières qu'avait ingurgitées la victime. La façon dont cinq agents l'ont maîtrisé sur son lit dans sa cellule est aussi abordée, mais il n'est par contre pas fait mention d'un salut hitlérien, ni d'une couverture enroulée autour de Jozef Chovanec.