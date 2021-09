Aides belges aux multinationales: arrêt européen défavorable

Pour les sociétés actives dans plusieurs pays, il peut s’avérer intéressant de réaliser plus de bénéfices dans un pays où la fiscalité est attrayante et moins de bénéfices, ou même des pertes qui épongeront de futurs bénéfices, dans un État où l’impôt est plus lourd. Ces multinationales sont dès lors tentées de réaliser des transactions entre leurs filiales basées dans différents pays, tantôt en gonflant les prix, tantôt en les sous-évaluant, dans le but de faire remonter l’argent vers l’État le plus généreux sur le plan fiscal.