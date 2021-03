Alexander De Croo: "La pandémie a changé de visage à cause des variants"

Le Premier ministre a justifié à la Chambre les mesures de reconfinement prises la veille avec les entités fédérées lors du Comité de concertation.

"La pandémie (de Covid-19) a changé de visage à cause des variants à la fois plus contagieux et plus virulents", a déclaré jeudi Alexander De Croo à la Chambre. Il a également appelé à la solidarité entre les différents partenaires, alors que des voix discordantes se sont fait entendre au sein même de sa majorité, singulièrement au MR.

"Ce n'est plus un comité de concertation, mais un comité de contestation." Catherine Fonck (cdH)

"Quand la situation change, vous devez revoir vos plans et je n'ai pas de honte à le dire: si la situation a fondamentalement changé, je n'hésite pas à corriger les plans", a-t-il déclaré lors d'une séance avancée d'une heure afin de lui permettre de participer ensuite au sommet européen. "Et c'est cela que la population attend de notre part."

"Aller de l'avant"

Face aux critiques, Alexander De Croo (Open Vld) a confirmé que l'ensemble des mesures avaient été validées mercredi par tous les ministres-présidents. "Je tiens aussi à respecter les accords, à défendre le résultat de cette concertation. C'est la seule façon d'aller de l'avant", a conclu le Premier ministre.

L'opposition est revenue sur les propos divergents entendus au sein de la majorité. "Ce n'est plus un comité de concertation, mais un comité de contestation", a lancé Catherine Fonck (cdH). "Y aurait-il deux MR, l'un qui siège au comité de concertation et l'autre qui gère les comptes Twitter?", s'est ironiquement interrogé François De Smet (DéFI). "Allez, prenez votre micro et dites 'on a losé'", a exhorté Raoul Hedebouw (PTB).

"Nous sommes dans un apprentissage par essai et erreur et on fait ce qu'on peut parce qu'on n'a pas la science infuse." Benoît Piedboeuf Chef de groupe des libéraux francophones

Les députés de la majorité ont défendu le travail du comité de concertation, mais avec des accents différents.