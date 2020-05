Alexander De Croo (Open Vld): "La régionalisation a désormais montré ses limites"

Le vice-Premier estime que durant la pandémie, la coopération entre les gouvernements a été vertueuse, plus que la concurrence. Alexander De Croo (Open Vld) se dit ouvert à une réforme institutionnelle. "Elle mérite une vraie réflexion."

Selon lui, "l'idée d'une refédéralisation commence à vivre en Flandre et est encore plus d'actualité désormais". Il ne serait cependant pas efficace de tout recentraliser. "Mais dans les soins de santé, la situation est très compliquée. Les problèmes de gestion et de cohérence y sont énormes. Idem pour la mobilité, les communications."