Alexander De Croo s'adresse aux sinistrés: "Nous ne vous abandonnerons pas"

Ce mardi, la Belgique observe une journée de deuil national suite aux intempéries et inondations qui ont frappé le pays la semaine dernière, y faisant de nombreuses victimes. Le Premier ministre promet l'aide du gouvernement aux sinistrés.

Revenant sur les "effroyables intempéries que la Belgique a endurées", et tout en sachant que "les mots ne panseront pas les plaies", le Premier ministre Alexander De Croo a adressé, via la presse locale, une lettre aux sinistrés et à leurs sauveteurs, pour assurer que le gouvernement n'abandonnera pas les familles et communautés touchées. La lettre a été rendue publique ce mardi, jour de deuil national.

Marqué par ce qu'il a vu à Rochefort, Pepinster ou encore Eupen, Alexander De Croo explique que "ces images" lui restent en tête. Sur place, il a "rencontré des héros. Des femmes et des hommes qui ont sauvé des vies. Des femmes et des hommes, vivant parfois encore dans l'angoisse et l'incertitude de recevoir des nouvelles de leurs proches, s'entraidant pour s'en sortir ensemble. Dans un effort de solidarité qu'au cours de ma vie je n'avais encore jamais vu".

"Nous ferons, nous gouvernement, tout ce qui est possible pour soutenir autant que faire se peut les familles et les communautés qui ont été touchées." Alexander De Croo Premier ministre

Une profonde gratitude aux services d'urgence et d'aide

Le Premier ministre exprime aussi sa "profonde gratitude" et son "profond respect" pour les services d'urgence, les services d'aide professionnelle et tous les bénévoles qui se sont manifestés ces derniers jours. "Des efforts incroyables ont été déployés, parfois même au péril de la vie", relève-t-il. "Vous nous avez prouvé que, dans des moments aussi difficiles, nous pouvions toujours compter les uns sur les autres."

"Vous pouvez compter sur nous pour vous aider et pour ne pas oublier", assure Alexander De Croo dans sa missive. "Nous ferons, nous gouvernement, tout ce qui est possible pour soutenir autant que faire se peut les familles et les communautés qui ont été touchées", promet le chef du gouvernement fédéral. "Nous ne vous abandonnerons pas."

La Belgique en deuil ce mardi

La Belgique observe une journée de deuil national ce mardi. Les intempéries et les inondations dévastatrices ont coûté la vie à au moins 31 personnes, selon le dernier bilan officiel. 70 personnes sont encore portées disparues. À 12h précises, les sirènes des services de secours et d'intervention sonneront, un moment suivi d'une minute de silence. Les drapeaux seront mis en berne.

Une cérémonie officielle sera organisée à Verviers, dès 11h, à la caserne de sapeurs-pompiers de la zone de secours Vesdre-Hoëgne & Plateau à Verviers. Une ville très fortement touchée par une Vesdre déchaînée où, comme dans d'autres localités, de nombreuses maisons ont été détruites et où des gens ont tout perdu.

Le roi Philippe, le Premier ministre Alexander De Croo et le ministre-président wallon Elio Di Rupo, entre autres, seront présents, de même qu'Annelies Verlinden, ministre de l'Intérieur, Pierre-Yves Jeholet, ministre-président de la Fédération Wallonie-Bruxelles, Hervé Jamar, gouverneur de la province de Liège et plusieurs bourgmestres des localités touchées.