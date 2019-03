Alexander De Croo veut plus de femmes à la Banque nationale

Rien sur les rémunérations

Alexander De Croo n’a pas retenu ces options et préfère mettre l’accent sur le tiers de femmes (ou d’hommes si les deux tiers restants sont des femmes) que devra, à l’avenir, compter le Conseil de régence. "Avant, je n’étais pas pour les quotas, mais aujourd’hui, la situation a changé, confie Alexander De Croo. On ne peut plus dire aujourd’hui, dans quelque domaine que ce soit, qu’il n’y a pas de femmes qui disposent des compétences, de l’expérience et de l’ambition nécessaires pour occuper des fonctions à hautes responsabilités. On ne peut plus dire qu’il suffit de prendre les meilleurs et se retrouver avec des short lists composées exclusivement d’hommes. Avec le dispositif que je propose, ce ne sera plus possible à la BNB. Je constate que le monde bancaire a fait des efforts de diversification en la matière, il est donc logique qu’une institution aussi importante que la BNB le fasse également."