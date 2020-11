Allègement fiscal en vue pour la garde d'enfants

Commençons pas les nouveautés. La principale concerne la fiscalité familiale . En pleine crise sanitaire et alors que les parents sont de plus en plus obligés de jouer des mécaniques pour concilier travail et vie de famille, "le gouvernement veut prendre des mesures pour soutenir davantage les familles et l'assistance aux personnes dans le besoin et à vos proches". Les décisions du week-end vont ainsi permettre d' alléger les coûts de la garde d'enfants et mieux rémunérer la prise en charge des personnes âgées sous son toit .

14 ans compris

Pour les plus jeunes, c’est l'allègement des coûts liés à la garde de leurs enfants qui va être modifié. Actuellement, on peut profiter de l'allègement fiscal pour la garde d'enfants. Ce taux est de 45% et ne peut dépasser 11,20 euros par jour de baby-sitting et par enfant. En outre, l'enfant ne doit pas avoir plus de 12 ans ou 18 ans (pour les enfants souffrant d'un handicap grave). L’accord fédéral va étendre la réduction d'impôt sur plusieurs points. "Pour l'année 2020, le montant maximum par jour de garde et par enfant passera de 11,20 euros à 12,80 euros; les limites d'âge de 12 ans et de 18 ans (pour les enfants gravement handicapés) seront portées à 14 et 21 ans respectivement; les dépenses relatives aux soins professionnels à domicile des enfants malades sont désormais éligibles." Pour l'année 2021, le montant maximum de 12,80 euros sera porté à 13,70 euros et sera indexé chaque année.