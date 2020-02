Allier PS et N-VA, l'unique mission de Geens...

En agissant de la sorte, le vice-premier et ministre de la Justice est allé à l'encontre de la stratégie du parti, qui court désormais le risque d'être celui qui décidera d'aller aux élections anticipées en cas d'échec des négociations. Et il a forcé, au passage, son patron à sortir du bois, dimanche, sur les plateaux télé.

Une réunion au sommet s'est donc tenue dimanche soir. Il en est ressorti un cadre clair, transmis à Koen Geens: la mission devra se terminer le plus rapidement possible – si possible le 10 février déjà, selon De Standaard –, et ne peut en aucun cas rouvrir la piste d'une coalition Vivaldi (alliant socialistes, écolos, libéraux et démocrates-chrétiens). Ce dernier point a encore été répété, lundi, en bureau de parti, où personne ne s'est félicité que la balle revienne dans le camps du CD&V.