Après l'Open Vld, Daniel Bacquelaine torpille l'accord interprofessionnel

En dehors de l’Open Vld, la conclusion d’un projet d’accord interprofessionnel au sein du Groupe des dix , intervenu fin février, avait été saluée par le gouvernement et par le ministre de l’Economie et de l’Emploi, Kris Peeters (CD&V) en particulier. Ce dernier plaide pour que le gouvernement minoritaire applique cet accord une fois que celui-ci aura été avalisé par la base des syndicats. Ce qui est attendu pour la fin du mois. L’Open Vld , par contre, avait rapidement exprimé de fortes réserves sur le volet fins de carrière du texte qui, jugent les libéraux flamands, fait encore trop la part belle aux départs anticipés à la retraite. Ce projet d’accord vient de trouver un nouvel ennemi au sein du gouvernement en la personne de Daniel Bacquelaine , ministre MR en charges des Pensions.

Contre le gouvernement

" Ces propositions prévoient de revaloriser les pensions minimum de 1% pour les carrières complètes et de 2,4189% pour les carrières incomplètes , expose-t-il. Outre le fait qu’il est difficile d’accepter une proposition qui pénalise les pensionnés bénéficiant d’une pension minimum après avoir effectué une carrière complète, je constate que les revalorisations proposées aboutissent à supprimer de facto la différence entre les barèmes pour carrière complète et carrière incomplète. Cette proposition va à l’encontre de la volonté du gouvernement et du Parlement d’octroyer un ‘bonus social’ en faveur des pensionnés qui, malgré le fait qu’ils ont presté une carrière complète, ne bénéficient que d’une pension minimum." Le ministre de tutelle ajoute que l’augmentation des pensions minimum en cas de carrière complète "bénéficie particulièrement aux femmes" . Sur les quelque 334.000 personnes bénéficiant de l’augmentation près de 200.000 sont des femmes, chiffre-t-il. Daniel Bacquelaine préconise de maintenir le différentiel entre les deux barèmes en leur appliquant un pourcentage de revalorisation identique.

Hors pacte des générations

"Ces propositions sont contraires aux objectifs poursuivis par ce gouvernement visant notamment à mieux récompenser le travail et à renforcer le lien entre carrière professionnelle et pension, estime Daniel Bacquelaine. Elles créent par ailleurs des dépenses structurelles récurrentes à chaque évolution future, d’une part au niveau de la Grapa, et d’autre part, au niveau du droit minimum annuel." Pour lui, ces mesures dépassent le cadre de la loi sur le pacte des générations. "Proposer de changer les paramètres de calcul des pensions va au-delà de la mission d’avis confiée par le législateur aux partenaires sociaux, a fortiori lorsqu’il s’agit d’annihiler des réformes récemment décidées par le gouvernement et par le Parlement", dit encore Daniel Bacquelaine à Charles Michel.