Arco, Belfius, deal pour l'emploi, budget: "Agreement!"

1. L'emploi

Selon La Libre Belgique, le deal pour l'emploi - qui veut répondre au répondre au problème des métiers en pénurie - comprend des mesures d'exonération pour les demandeurs d'emploi qui terminent avec succès un stage pour un métier en pénurie, une prime de reclassement pour réorienter le travailleur licencié vers une activité en pénurie, un encouragement fiscal et parafiscal à utiliser l'indemnité de départ à une formation pour un métier en pénurie, etc. L'accélération de la dégressivité des allocations de chômage, sujette à la polémique dès la semaine passée et dénoncée avec force par les syndicats, fait partie de l'accord, confirmait-on à bonne source. Dans les 6 mois qui suivent un licenciement, les allocations seraient augmentées avant de baisser plus rapidement vers un montant forfaitaire dans les périodes suivantes. Le relèvement graduel de l'âge pour bénéficier d'un chômage avec complément d'entreprise (RCC, successeur des prépensions) a été confirmé: 59 ans en 2019 et 60 ans en 2020.