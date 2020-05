Au Fédéral, le bout du tunnel n'est toujours pas en vue

PS et N-VA, bis repetita

Dans ce contexte, Bart De Wever, a réitéré dimanche son souhait de retourner à la table des négociations avec le Parti Socialiste. "Mais le PS le veut-il? Je ne pense pas. J'ai l'impression que ce parti a renoncé au niveau fédéral", a-t-il assuré. Après avoir fait part de ses doutes, celui qui est aussi bourgmestre d’Anvers n’a pu s’empêcher de répéter ses griefs à l’encontre des socialistes francophones. "Si nous suivons le PS, ce sera celui qui travaille, épargne et entreprend qui devra assumer le poids de la reprise. En bref: le Flamand", a-t-il lancé. Pour restaurer la confiance, on a connu mieux...

Le président de la N-VA en est vraisemblablement conscient. Loin de s'attendre à la formation prochaine d'un gouvernement l'associant ou l'excluant, il table plutôt sur un nouvel épisode d'affaires courantes. "Cela durera jusqu'à ce que les gens en aient vraiment marre. Et alors la réforme confédérale arrivera sur la table", assène-t-il.

"Si nous suivons le PS, ce sera celui qui travaille, épargne et entreprend qui devra assumer le poids de la reprise. En bref: le Flamand."

Sa main tendue, assortie de son lot de critiques, a laissé froid du côté du Boulevard de l’Empereur. "Le PS n'a pas de commentaires à faire à ce propos. Nous restons concentrés sur la gestion de la crise", y précise-t-on. Certains membres du parti s'étonnent toutefois de l'approche adoptée par De Wever. "Drôle de façon d'inviter les gens que de les injurier", commente l'un d'eux. "Reprocher au PS de se désintéresser du Fédéral quand on prône la fin de la Belgique et la république flamande touche au ridicule", glisse un autre.

Bisbrouille francophone

Au PS, certains se sont aussi étranglés ce week-end en lisant les louanges adressées par le président du MR, Georges-Louis Bouchez, au ministre flamand de l'Enseignement, Ben Weyts (N-VA). Dans une interview, l'hyperactif leader des libéraux n'a pas hésité à dire qu'il accepterait sans hésiter un tel ministre du côté francophone. Il n'en fallait pas plus pour faire bondir Frédéric Daerden (PS), qui a qualifié ces propos de "vexatoires" pour les enseignants et la ministre Caroline Désir (PS).

Sur le plateau de l'émission politique "C'est pas tous les jours dimanche", la tension était tout aussi palpable entre Georges-Louis Bouchez et son homologue d'Ecolo, Jean- Marc Nollet. Le climat entre les partis francophones n'est pas de bon augure pour une éventuelle coalition Vivaldi , qui associerait libéraux, socialistes, écologistes et les chrétiens-démocrates flamands.

Résumons: PS et N-VA campent sur leurs positions et les partis d'une éventuelle Vivaldi se chamaillent. 344 jours après les élections et après deux mois d'une crise sanitaire inédite, rien de nouveau donc sous le soleil de la rue de la Loi. La partie risque encore de durer, à moins que de nouvelles élections ne rebattent les cartes...