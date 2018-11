Au fil de la carrière, l'écart salarial se creuse entre les sexes

Cent septante ans . C’est le temps qu’il faudra encore attendre, à politique inchangée, pour voir l’ écart salarial se résorber entre les hommes et les femmes, estime le Forum économique mondial dans ses études les plus récentes. En France, depuis mercredi, 15h34, les femmes travaillent "gratuitement". Tous les jours prestés après cette date représentent l’écart salarial qui persiste entre les deux sexes.

Ces écarts salariaux sont régulièrement dénoncés par les syndicats, qui chiffrent l’écart salarial entre hommes et femmes à 20%. Un niveau très élevé qui s’explique par le fait que beaucoup de femmes occupent des postes à temps partiel , et donc gagnent un salaire moindre. Ce facteur de temps de travail exclu, le SPF Économie évalue, lui, l’écart salarial à 6%. L’étude de Partena, elle, est basée sur un échantillon de travailleurs à temps plein, ayant le même niveau d’éducation. Le seul facteur qui fait varier le salaire est donc la fonction occupée.

Départ à égalité

"La plus forte hausse de l’écart salarial se manifesterait aux alentours de 30 ans, lorsque les hommes et femmes se mettent en ménage", constate encore Wim Demey, manager chez Partena. Pour lui, cela s’explique par le fait que les hommes, à cet âge, vont continuer à progresser dans leur carrière, et occuper des fonctions plus élevées et donc mieux rémunérées. Alors que les femmes vont avoir tendance à stagner car elles privilégient leurs enfants et la vie privée.