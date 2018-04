Audit peu glorieux pour la Régie des bâtiments

La Régie des bâtiments gère 7,5 millions de m2 de bâtiments fédéraux et emploie 810 équivalents temps plein. Elle avait déjà été critiquée par la Cour des comptes en 2017, notamment sur sa comptabilité, rappelle-t-on dans "Le Soir" .

Quels sont les problèmes?

→ Sur 7,5 millions de m2 gérés, seul 1,2 million est en réalité "monitoré" (mesurer les bâtiments et relever leur niveau d'occupation) par les équipes de l'institution, selon le rapport de Deloitte. → Des locations ne sont pas optimisées → La négociation des baux est fragmentée → Il y a un manque criant d'outils informatiques performants.

Deloitte relève un volume de personnel plus élevé que dans d'autres pays européens ainsi que des travailleurs plus âgés et moins qualifiés.