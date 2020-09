Avanti la Vivaldi?

Le libéral flamand apporte-t-il de bonnes nouvelles au souverain? La réponse vaut son pesant d'or. Quinze mois après les élections, la perspective de voir débuter de véritables négociations semble plus proche que jamais .

En matinée, les huit partis d'une éventuelle Vivaldi étaient encore réunis. Au menu: des discussions visant à lever certains obstacles de fond , mais aussi une réflexion sur la composition du futur attelage et le potentiel locataire du 16 .

Après une première rencontre jeudi, certains points de tension (nucléaire, IVG, communautaire, fiscalité...) entre les partis avaient été identifiés. L'objectif de l'entrevue matinale était donc clair: donner des garanties aux uns et aux autres afin de disposer d'une base suffisante pour passer à la vitesse supérieure . Un état d'esprit positif a vraisemblablement permis d'avancer sur les dossiers. Des inconnues subsistent toutefois.

Avec ou sans le cdH?

Parmi celles-ci: le sort du cdH. Pas indispensable numériquement, les humanistes francophones intégreront-ils les négociations ? Avec sept partis, une Vivaldi ne serait déjà pas un attelage facile à manœuvrer. Dès lors, certains s'interrogent sur l'intérêt d'embarquer, en plus, le cdH.

Le CD&V, qui lorgne le poste de Premier ministre pour Koen Geens , verrait d'un bon œil la montée de son parti frère au gouvernement, en particulier car elle renforcerait le poids de la famille centriste. Côté francophone, l'enthousiasme semble moins important, notamment du côté du MR, où on laisserait bien le parti de Maxime Prévot au bord du chemin .

Le PS lorgnerait notamment les portefeuilles des Affaires sociales et de la Santé.

De Croo ou Geens au 16

Pour ces deux partis flamands, chacun crédité de douze sièges à la Chambre, ce poste revêt une importance majeure. En rejetant la N-VA dans l'opposition, ils prennent un risque conséquent. Stratégiquement, le 16 pourrait leur permettre de peser davantage dans les débats, mais aussi de bénéficier d'une plus grande visibilité . Dans la perspective des élections de 2024, ce ne sont pas des critères que ces formations, en perte de vitesse, peuvent se permettre de négliger.

Le PS, qui serait le plus important parti d'une Vivaldi, serait quant à lui prêt à faire l'impasse sur le 16. En échange, il lorgnerait notamment les portefeuilles des Affaires sociales et de la Santé et pourquoi pas une présidence d'assemblée.