Avis de tempête sur la Vivaldi...

En deux mois, patrons et syndicats ne sont pas parvenus à s'entendre sur un plafond d'augmentation des salaires pour 2021-2022. Vu cet échec, il incombe au gouvernement de formuler une proposition de médiation . Soyons clairs, c'est tout sauf un cadeau pour l'exécutif hétérogène d'Alexander De Croo.

Les salaires en Belgique ne devraient pas augmenter de plus de 0,4% en 2021-2022, selon le Conseil central de l'économie (CCE).

Revenons en arrière. Depuis janvier, patrons et syndicats s'écharpent sur la marge salariale, fixée à 0,4% par le Conseil central de l'économie (CCE) . Ce chiffre, qui doit théoriquement servir de point de départ aux négociations, a été obtenu selon les modalités de la loi de 1996, telle que revues en 2017 par le gouvernement Michel.

À entendre les syndicats, cette révision a enfermé les négociations salariales dans un carcan. Pour eux, il faut rendre cette marge indicative, afin de permettre aux secteurs en bonne santé d'accorder des augmentations supérieures . Une analyse contestée par les employeurs, qui martèlent que la marge doit être respectée et que toute remise en cause de la loi nuirait à la compétitivité belge.

Gouvernement divisé

Ces positions diamétralement opposées, la Vivaldi doit aujourd'hui tenter de les rapprocher. Mais, et c'est loin d'être un détail, les avis des partis de la coalition sur la question divergent .

Du côté du MR, de l'Open Vld et du CD&V, on voit d'un mauvais œil toute intervention sur la loi de 1996. Leur argument massue: l'accord de gouvernement ne prévoit pas de la réformer. C'est correct, mais ce même accord prévoit toutefois que la Vivaldi puisse privilégier "l'utilisation de circulaires" afin d'assurer un équilibre entre compétitivité et pouvoir d'achat. Au PS, mais aussi chez les écologistes, certains placent pas mal d'espoirs dans ce passage, arguant que cette option pourrait permettre d'interpréter la loi avec souplesse.