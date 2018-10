Avis divisés sur la pension à mi-temps

Ça discute ferme entre partenaires sociaux sur le projet "pension à mi-temps" du ministre Bacquelaine. Les syndicats et représentants patronaux des secteurs public et privé se sont réunis ce lundi après-midi au comité de gestion du SPF Pensions. Ils doivent remettre au plus vite un avis sur le projet concocté par le ministre des Pensions , qui permettra aux travailleurs de faire un atterrissage en douceur de leur carrière en partant à la pension à mi-temps avant l’âge butoir du départ.

La FGTB et la CSC estiment d’abord qu’elle va pénaliser fortement les femmes, celles-ci risquant de ne pas répondre aux conditions d’accès. Pour rappel, il faudra avoir 63 ans minimum, et 42 ans de carrière. Pour les carrières longues, on pourra baisser à 60 ou 61, avec 44 ou 43 ans de carrière. "Après une carrière de 44 ans à 60 ans, il faut vraiment que le travailleur ait envie et soit en état de continuer… Ou bien être vraiment dans le besoin", dit la CSC. En outre il faudra être occupé au minimum à 4/5 temps durant l’année qui précède.