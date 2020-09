Bart De Wever: "Nos amis bleus devront se mettre à genoux"

Bart De Wever pilonne l'Open Vld. Se disant convaincu que la Vivaldi n'est pas morte, le président de la N-VA prévient ses partenaires de coalition au gouvernement flamand: "Ils devront se mettre à genoux et avaler ce qu'il faudra".

L'occasion était trop belle. Le nouveau psychodrame intervenu en ce début de semaine entre partenaires de la potentielle coalition Vivaldi (rouges, bleus, verts et CD&V) a offert à la N-VA une opportunité quatre étoiles pour pilonner les partis à la table des négociations, et singulièrement l'Open Vld du préformateur Egbert Lachaert.

Invité lundi soir de la chaîne flamande Vier, Bart De Wever a mis une forte pression sur les libéraux flamands, par ailleurs partenaires des nationalistes au gouvernement flamand. Convaincu que la Vivaldi n'est pas morte, il a lancé: "Selon moi, ils iront plus loin. Nos amis bleus devront se mettre à genoux, ouvrir la bouche et avaler tout ce qu'il faudra". Et d'ajouter: "Nous les briserons dans l'opposition".