Bart De Wever: "Plus personne ne veut encore du MR dans le gouvernement"

Le préformateur Bart De Wever se dit persuadé à 99,9% que la "bulle de cinq partis" -PS, sp.a, CD&V, cdH et N-VA - peut former un gouvernement d'ici deux à trois semaines, mais cette bulle ne représente que 70 sièges et en a besoin de cinq de plus pour constituer une majorité. A cet effet, il ne regarde en tout cas pas en direction du MR car "personne n'est encore partisan du MR au gouvernement", a-t-il affirmé ce vendredi soir, interrogé par VTM.