Bart De Wever plaide pour une réunification de la Flandre et des Pays-Bas

Le président de la N-VA, Bart De Wever, a plaidé dans l'émission Trends Talk sur Kanaal Z pour une réunification de la Flandre et des Pays-Bas, comme la prochaine étape après la réalisation du confédéralisme. " Si je pouvais mourir en tant que Néerlandais du Sud, je mourrais plus heureux qu'en tant que Belge ", a-t-il déclaré. "C'est un point de vue personnel que j'ai depuis longtemps. En 1993, j'étais déjà co-organisateur d'une conférence étudiante du Grand Pays-Bas. Je n'ai jamais abandonné ce rêve : que tous les néerlandophones vivraient un jour à nouveau ensemble, dans des Pays-Bas du Nord et du Sud", a ajouté le nationaliste flamand, avant d'avancer des arguments économiques pour justifier l'idée.