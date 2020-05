Bart De Wever réinvite le PS à négocier: "Il faut prendre ses responsabilités"

Le président de la N-VA a redit ce mardi qu’il voulait aboutir à un deal entre le premier parti flamand et le premier parti francophone et estime que de nouvelles élections donneraient "des résultats catastrophiques".

Ce mardi, Bart De Wever a redit sa motivation à former un gouvernement fédéral avec le PS. Le président de la N-VA était invité à s’exprimer en vidéoconférence à l’occasion de la sortie du livre "Het DNA van Vlaanderen", coécrit par Ivan De Vadder, journaliste politique à la VRT, et Jan Callebaut, spécialiste du marketing politique.

Le leader nationaliste a redit ce mardi qu’il voulait aboutir à un deal entre le premier parti flamand et le premier parti francophone. Mais, cette fois, il s’est contenté de faire part de sa bonne volonté, et s’est bien gardé de démolir dans la phrase d’après le parti qu’il considère comme son inévitable partenaire au fédéral.

La dernière fois qu’il s’était exprimé en faveur de nouvelles négociations avec le PS, c’était pour l’accuser dans le même temps de vouloir faire payer la crise au "Flamand qui travaille, épargne et entreprend". Evidemment, Paul Magnette n’avait pas manqué de le remballer quelques jours plus tard: "Il n'a pas changé: une fois par mois, Bart De Wever injurie les Wallons, attaque le PS. Arrêtons de faire comme si Bart De Wever était le centre du monde, le Roi-Soleil."

Ce mardi, Bart De Wever n’en a plus remis une couche. Il faut dire qu’il s’exprimait devant Conner Rousseau, le président des socialistes flamands, lui aussi invité à cette session vidéo. Le jeune patron du sp.a a joué les médiateurs entre PS et N-VA à la mi-mars, lorsqu’un accord de principe a été trouvé entre Bart De Wever et Paul Magnette pour un gouvernement de plein exercice, avec "tope-là" devant témoins et tout et tout. Un accord très vite dénoncé par le président du PS, après avoir mesuré lors d’un bureau de parti tout le mécontentement de son clan.