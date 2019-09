"Beaucoup de choses sont possibles avec le PS" (Maggie De Block)

La ministre sortante de la Santé craint qu'aucun gouvernement fédéral ne voie le jour en 2019, avant les élections présidentielles des socialistes et des libéraux.

Cela faisait quatre mois, depuis les élections, que Maggie De Block observait le silence. Celle qui était jusqu’il y a peu la personnalité politique la plus populaire du pays a dû, cette fois, se contenter de 40.819 voix de préférence contre 131.713 en 2014. La ministre ne se laisse pas démonter pour autant. "L’électeur a redistribué les cartes. Qui suis-je pour affirmer que c’est bien ou pas bien? La fois précédente, quand j’avais bien performé, je ne l’ai pas fait non plus. Je ne suis pas un gorille qui passe son temps à se frapper la poitrine."

Certaines voix au sein de son parti, l’Open Vld, affirment même que "De Block, c’est fini". Ce que l’intéressée conteste. Si elle pouvait choisir, elle rempilerait à la tête des Affaires sociales et de la Santé pour parachever les réformes qu’elle a lancées. Sinon, elle fera ce que le parti lui dira de faire. Elle n’exclut pas non plus de tenter sa chance pour la présidence du parti, c’est en mars prochain. "Et si on ne me demande rien, je trouverai toujours bien de quoi m’occuper", sourit-elle.

À quand un gouvernement?

En attendant, il va falloir former un gouvernement fédéral. Maggie De Block ne se montre pas très optimiste à ce sujet. "Mis à part des échanges de politesse, il n’y a guère eu de contacts. Je crains qu’il ne faille attendre que les élections présidentielles au PS et au MR soient passées avant que les choses sérieuses puissent réellement démarrer. C’est dommage, car plus ça traîne, plus ce sera dur de constituer une équipe animée par un esprit de confiance réciproque. Ce ne sera donc pas pour demain. Pas pour la semaine prochaine non plus et je crains que ce ne soit même pas pour cette année. Si nous ne faisons pas attention, on pourrait battre notre record de 541 jours. Je n’en suis pas très heureuse, parce que les gens attendent un gouvernement."

Et pourtant, tout n’est pas bouché pour autant, nuance la ministre. Même avec le PS. "Je suis une des personnes chanceuses à avoir été au gouvernement aussi bien avec que sans les socialistes francophones. Ça faisait souvent des étincelles, mais beaucoup de choses sont possibles avec le PS. À l’Asile et la Migration, j’ai pu mener une tout autre politique et ce malgré la présence de la ministre de l’Intérieur Joëlle Milquet (cdH) et de la vice-Première PS Laurette Onkelinx. Milquet, nous avons dû l’arrêter parce qu’elle voulait mettre en place un pont aérien avec la Syrie. Si vous parvenez à travailler avec de telles personnes, vous pouvez travailler avec tout le monde."

Par contre, elle refuse de trancher entre un attelage arc-en-ciel (socialistes, libéraux et écologistes) et une formule bourguignonne (socialistes, libéraux et N-VA). "Je portais une robe verte à la Chambre la semaine dernière et Kristof Calvo (Groen) m’a demandé s’il fallait y voir un indice (soupir). Que de radotages… Tout n’est pas possible. Mais beaucoup de choses sont possibles, du moment que ça fonctionne."

Le marché du médicament dérape