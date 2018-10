Bientôt rangés, les seaux au Cinquantenaire

Après celui du Conservatoire royal il y a quelques jours, c’est au tour du personnel des musées du Cinquantenaire d’espérer enfin pouvoir ranger seaux et raclettes. Les quelque 30.000 m² de toitures des palais, percés de toutes parts, seront restaurés dès cet hiver.

Le chantier, planifié en quatre phases et présenté ce jeudi en grande pompe par Zuhal Demir (N-VA), la secrétaire d’État à la Politique scientifique, prévoit dans l’ordre la rénovation intégrale de la toiture des musées Art et Histoire, d’Autoworld et de l’Armée. Le toit de l’arc de triomphe est également au menu.