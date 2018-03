Bienvenue au PS Comedy Club

On écrit noir, jaune, rouge, mais, c’est surtout de rouge qu’il s’agissait mardi puisque les 3.500 spectateurs présents ont eu la joie de voir monter sur scène trois comiques d’un genre particulier en prélude au spectacle. Il y avait là le bourgmestre de Bruxelles Philippe Close (PS), l’échevin bruxellois Mohamed Ouriaghli (PS) et le député bruxellois Béa Diallo (PS). Le trio rouge a balancé quelques phrases du style: " C’est important de se battre contre la pauvreté. " Ou encore: " Le racisme, c’est pas bien et il faut le combattre. " Bref, des vannes qui passeront à la postérité… Les spectateurs, déjà chauffés par les 45 minutes de retard, ont donc moyennement apprécié ces comiques dont les noms ne figuraient pas sur le programme de la soirée, mais qui figureront par contre sur les listes électorales en octobre prochain… " On vient voir des comiques et on s’est retrouvé dans un meeting du PS ", siffle un spectateur abasourdi.

Hé oui, on n’a rien sans rien, mon bon Monsieur, et le Palais 12, c’est la Ville de Bruxelles, et la Ville de Bruxelles, ce sont (surtout) les socialistes… On veut bien rire, mais pas trop quand même… D’ailleurs, les libéraux, à la Ville, n’ont rien vu venir – sinon, nul doute qu’ils auraient pu déléguer Alain Courtois pour y faire son célèbre sketch "Fieu". Une idée, peut-être, pour la prochaine édition. En attendant, on peut toujours compter sur Alex Vizorek pour remettre les pendules à l’heure. Débarqué à 20h47 à la gare du Midi en provenance de Paris pour rejoindre le Palais 12, il est donc lui aussi arrivé en retard. Et il s’est mis tout le monde en poche en balançant: "Voilà, tous ces retards, c’est ce qui arrive quand on laisse la gauche organiser quelque chose… C’est pas dans un meeting de Marine Le Pen que ça arriverait, ce genre de truc..."