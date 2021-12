Blocage sur la baisse de TVA à 6% dans l'horeca

Le gouvernement fédéral a entamé lundi l'examen du paquet d'aides qui pourraient être apportées à la suite des nouvelles décisions de fermeture prises lors des derniers comités de concertation consacrés à la crise sanitaire. Les ministres de l'Emploi et de l'Économie Pierre-Yves Dermagne et des Classes moyennes David Clarinval ont formulé un certain nombre de propositions pour soutenir les entreprises des secteurs impactés et leurs travailleurs.