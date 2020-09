Bouchez désaccorde la Vivaldi

En cause, semble-t-il, l'interview accordée par le président du MR Georges-Louis Bouchez au magazine flamand Humo . "Le gouvernement sera plus à droite avec les Verts qu'avec la bourguignonne", a-t-il déclaré.

"L'aversion du PS pour la N-VA était si grande que l'accord de coalition (un moment négocié entre les deux principaux partis belges) devait être très à gauche, faute de quoi (le président des socialistes francophones, Paul) Magnette ne l'aurait jamais vendu à son parti " et "la coalition Vivaldi (en négociation entre sept partis) sera plus à droite que la paars-geel (violette-jaune)", a déclaré Georges-Louis Bouchez.

Selon lui, la Vivaldi sera nettement plus à droite. "Le contenu d'un accord gouvernemental est surtout déterminé par le parti qui doit faire les plus grands efforts pour monter à bord. Et dans cette coalition, je dois venir de plus loin que les Verts et les socialistes. Ne vous y trompez pas, j'ai également dû expliquer à mes troupes pourquoi nous n'allons pas gouverner avec la N-VA, mais avec les Verts. Le programme socio-économique de la N-VA nous convient beaucoup mieux", a-t-il expliqué.