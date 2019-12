"Nous sommes optimistes!"

On aurait pu croire que face à la complexité de la tâche, le souverain ferait appel à un vieux briscard, à un sage . On avait parlé de Patrick Dewael (Open Vld) et de Koen Geens (CD&V) . On était sûr qu'il s'agirait d'un Flamand . Il fallait quelqu'un qui fasse (quasiment) l'unanimité.

Le roi Philippe a surpris en choisissant un tandem inexpérimenté en matière de négociation politique. C'est une surprise. Ce qui est certain, c'est que ces deux-là peuvent apporter une approche différente de leurs prédécesseurs (avant Paul Magnette, il y avait eu le tandem Geert Bourgeois et Rudy Demotte, un N-VA et un PS; et avant ceux-ci, les très expérimentés Didier Reynders et Johan Vande Lanotte s'étaient mouillés).