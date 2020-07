Bouchez insiste: il veut réunir "l'Arizona" cette semaine

Georges-Louis Bouchez l'a rassuré ce matin: non, ce n'est pas fini. L'Arizona, cette proposition de coalition regroupant MR et cdH pour les francophones, Open Vld, N-VA, CD&V et sp.a du côté néerlandophone, est portée par trois présidents de partis: Georges-Louis Bouchez pour le MR, Joachim Coens pour le CD&V et Egbert Lachaert pour l'Open Vld. Lundi, l'épisode s'est terminé sur une note de suspense. Le s.pa et le cdH n'avaient pas souhaité assister à la réunion à laquelle ils étaient invités.