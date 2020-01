Bouchez se dit en faveur d'un "Etat unitaire"

"Si jamais on devait procéder à une évaluation des six réformes de l’Etat, je peux déjà vous donner la conclusion. La conclusion, c’est qu’on doit tout remettre au niveau national. Si ça ne tenait qu’à moi – mais je ne suis pas tout seul – on remet tout à un niveau central. Et si véritablement on considère que ce pays n’est plus gérable, alors on peut le diviser", a ensuite confié le président du MR.